Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral sergisi

TSK tarafından Suriye’de başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek amacıyla ortaokul öğrencileri tarafından askeri gazinoda resim sergisi düzenlendi.

Adıyaman Biraralık Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan ve ‘Barış Pınarı Harekatı’yla alakalı resimlerin yer aldığı resimler sergiye katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan, Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Kazım Çoban, Mehmet Altındal, Okul Müdürü Abdullah Yakut, okul öğretmenleri, öğrenciler ve askeri personel katıldı.

Protokol üyeleri askeri gazinoda sergilenen resimleri tek tek gezerek inceledi. Protokol üyeleri, askerlere moral ve motive vermek amacıyla resim sergisi düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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