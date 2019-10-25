Vali Aykut Pekmez’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ gazilerine ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK/YPG ve PYD’ye karşı Fırat’ın doğusunda başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nda EYP’nin patlaması sonucu Suriye’nin Tel Abyad kentinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Çalışır ile Piyade Uzman Çavuş Cuma Kara memleketi Adıyaman’a getirildi.

‘Barış Pınarı Harekatında’ yaralanan ve Şanlıurfa’daki ilk tedavilerinin ardından memleketi Adıyaman’a getirilen Piyade Uzman Çavuş Veysel Çalışır ile Piyade Uzman Çavuş Cuma Kara’yı Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki protokol üyeleri evlerinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’e, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Aykut Pekmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Piyade Uzman Çavuş Veysel Çalışır’ı Adıyaman merkezdeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Piyade Uzman Çavuş Cuma Kara’yı baba ocağı Yenice Köyünde ziyaret ederek, ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında Fırat’ın doğusunda yürütülen operasyonda gösterdikleri cesaret ve kahramanlıklardan dolayı tüm Mehmetçiklere ve Piyade Uzman Çavuş Veysel Çalışır ile Cuma Kara’ya teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette ‘Barış Pınarı Harekatı’ gazileri Veysel Çalışır ve Cuma Kara’yla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aykut Pekmez, “Vatanımızın ve milletimizin bekası ile Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türki Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız ve desteğimiz onlarla birlikte Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah kahraman ordumuzu muzaffer etsin. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadete mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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