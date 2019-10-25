Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Adıyaman’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 903. Sokak'ta yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Karanlık olan sokaktaki saldırıda tabancadan çıkan iki mermiden biri A.S.Ş.'nin bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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