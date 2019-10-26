ADIYAMAN da, iki kad\u0131n aras\u0131nda \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada, ya\u015fanan arbede sonucu\u00a0t\u00fcfe\u011fin ate\u015f almas\u0131yla\u00a0Song\u00fcl \u00d6nemli ve\u00a0Cansu G\u00fcven hayat\u0131n\u0131 kaybetti.Olay, gece saatlerinde\u00a0Cumhuriyet Mahallesi nde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, bo\u015f bir arazide kar\u015f\u0131la\u015fan Song\u00fcl \u00d6nemli ile Cansu G\u00fcven aras\u0131nda bilinmeyen\u00a0nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma b\u00fcy\u00fcyerek k\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Kavgada Song\u00fcl \u00d6nemli, yan\u0131nda getirdi\u011fi\u00a0t\u00fcfe\u011fi Cansu G\u00fcven e do\u011frulttu. G\u00fcven in, t\u00fcfe\u011fi almak isterken ya\u015fanan arbede de her iki kad\u0131n ate\u015f alan t\u00fcfekten \u00e7\u0131kan sa\u00e7malara yaraland\u0131. Kavgay\u0131 g\u00f6renlerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yapt\u0131klar\u0131 kontrolde Cansu G\u00fcven in\u00a0hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Song\u00fcl \u00d6nemli ise ambulansla Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Burada tedaviye al\u0131nan \u00d6nemli, doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalesine ra\u011fmen\u00a0hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00d6nemli ve G\u00fcven in cenazeleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere morga konuldu.Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\u00a0