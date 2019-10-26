Genel Başkan Ali Yalçın’dan Vali Aykut Pekmez’e ziyaret

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaret programı kapsamında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Ali Yalçın’a Adıyaman MemurSen ve Eğitim BirSen Şube Başkanı Ali Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Adıyaman’da yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Pekmez’e bilgi verdi.

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların temsilcilerini makamında kabul eden Vali Aykut Pekmez, MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın’a ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, kendilerini Adıyaman’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:41

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.