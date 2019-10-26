Yeşim Pekmez şehit aileleriyle bir araya geldi

Bir dizi programlara katılmak üzere Adıyaman’ın Tut ilçesine giden Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Tut Halk Eğitim Merkezindeki incelemelerinin ardından 1981 yılında İstanbul’da şehit olan Şehit Piyade Er Mahmut Bilen, 1990 yılında Mersinde şehit olan Dnz. Ast. Kdm. Bşçvş Memet Dursun Aslangiray ve 2012 yılında Şanlıurfa’da şehit olan Polis Memuru Mahmut Kayan’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit aileleri ile sohbet ederek, yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Pekmez, “Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizlerin vefa borcudur. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya ve onların aziz hatıralarını yaşatmaya devam edecektir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez’e gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

ADIYAMAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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