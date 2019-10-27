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Bakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildi

DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli olduğunu ifade ederek, "Açıkçası çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli olduğunu ifade ederek, "Açıkçası çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, havaalanında Vali Aykut Pekmez, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı.
Bakan Ersoy, beraberindekilerle birlikte Nemrut Dağı, Kahta Yenikale, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nda incelemede bulundu.
'BARIŞ PINARI HAREKATI ÇOK GEREKLİ'
Nemrut Dağı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, "Barış Pınarı Harekatı çok gerekli bir harekattı. Anlık düşünmememiz lazım uzun vadeli düşünmemiz lazım. Biliyorsunuz uzun süredir terörle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetleri çok yoğun çalışmakta ülke genelinde çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Son nokta görüldü bunun son aşamasında sınırlarımızın kontrol altına alınması bu bağlamda Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli. Açıkçası çok iyi yönetildi çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar bu bölgelerin eski algısına sağlaması için yoğun tanıtıma başlamamız lazım gerekiyor. Bu bir aylık süren bir aksamayı kısa vade de telafi edip buraları tekrar turizm kentleri haline getirmemiz gerekiyor. Nemrut'tan başlayacağız. Nemrut aslında bizim turizmdeki yüzlerimizden biri. Şimdi artık bu seneden itibaren onu ön plana çıkartacağız" dedi.
'ADIYAMAN'DA TERÖR YOKTU AMA BURADA TERÖR VARMIŞ GİBİ BİR ALGI OLUŞTU'
Adıyaman'ı turizm açısından eski günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Bakan Ersoy, "2023 hedefleri doğrultusunda biliyorsunuz turizmimizi 81 ile yaymak gibi bir çalışmamız var. Bu bağlamda bugün Adıyaman'dayız. Tabi aslında Adıyaman eskiden turizmin en gözde noktalarından biriydi. Güney Doğudaki yanlış bir algı oluştu aslında Adıyaman'da terör yoktu ama burada terör varmış gibi bir algı oluştu. Şimdi tekrar bu algıyı düzeltip Adıyaman'ı turizm açısından eski günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu bağlamda bugün itibariyle tanıtım filmlerinde özellikle Nemrut Dağı'na yer veriyoruz. Bu tanıtım filmlerini dünyanın televizyon kanallarının en yoğun izlenen 18 kanalında sonrasında dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede yoğun bir şekilde bu sene tanıtmaya başlayacağız. Bu anlamda Adıyaman turizm açısından tekrar eski sayılarını yakalayıp geçmesini hedefliyoruz. Tabi biliyorsunuz biz noktasal turizm operasyonları dışında bölgeler oluşturuyoruz. 5'li gruplar halinde çünkü hepsini birbirine bu bağlamda Göbekli Tepe'ye yakın olması da bizim için önemli bu 4'lü, 5'li grup içerisinde Adıyaman'da yer alıyor. Tanıtım kampanyası sırasında turistlerin tekrar yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
'RAYLI SİSTEM PROJESİ BAŞLATACAĞIZ'
Nemrut Dağı'na teleferik projesi Unesco tarafından kabul edilmediğini raylı sistem üzerinde durduklarını belirten Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Teleferik projesi burası Unesco tarihin mirası listesinde o açıdan Unesco izin vermedi. Teleferik projesine biz raylı bir sistem projesi başlatacağız. Unesco'nun kabul edeceği bir raylı sistem üzerinden çok büyük bir yatırımda değil zaten. Bunu inşallah projelendirip Unesco'ya kabul ettirebilirsek onların kabul edeceği bir projeyi hayata geçirmemiz gerekiyor burada onla ilgili çalışma yapacağım."
Bakan Ersoy, Nemrut Dağı ve tarihi alanlarda yaptığı incelemenin ardından kent merkezine geldi.

ADIYAMAN

27 Ekim 2019 Pazar

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