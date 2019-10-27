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Bakan Ersoy’un Nemrut programında belediye başkanı fenalaştı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ...

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na UNESCO teleferiği kabul etmediği için raylı sistem projesi hazırlayacaklarını söyledi. Bakan Ersoy ile birlikte zirveye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç fenalaşınca ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Bakan Ersoy’un Nemrut programında belediye başkanı fenalaştı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın zirvede tansiyonu düşerek fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “18 ülkede en çok izlenen televizyonlarda tanıtım filmleri yayınlatacağız” “UNESCO teleferiği kabul etmiyor, onların kabul edeceği raylı bir sistem projesi hazırlayacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı’na UNESCO teleferiği kabul etmediği için raylı sistem projesi hazırlayacaklarını söyledi. Bakan Ersoy ile birlikte zirveye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç fenalaşınca ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2206 rakımlı Nemrut Dağı’nı ziyaret etti. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu zirveye çıkarken vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ersoy, vatandaşların ‘teleferik’ kurulması talebi üzerine teleferik kurulmasına onay çıkmadığını dile getirdi. Bakan Ersoy ile birlikte zirveye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise tansiyonu düşünce fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Başkanı Kılınç’a zirveden inerken Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy koluna girerek eşlik etti. Bakan Ersoy da zirveden indikten sonra Başkan Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kılınç, “Size yetişmek isterken tansiyonum düştü” diyerek esprili bir cevap verdi.
Zirvede Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci’den Nemrut Dağı ile ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın eski turizm günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu bağlamda bu yıl kullanacağımız tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı’na özellikle yer verdik. Bu tanıtım filmleri 18 ülkenin en çok izlenen televizyon kanalında yayınlanacak. Sonrasındaki dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede bu tanıtım filmlerini yayınlatacağız. Bu bağlamda Adıyaman’ın eski turizm günlerini geçmesini hedefliyoruz. Biz noktasal turizm dışında bölgeler oluşturuyoruz. Dörtlü, beşli gruplar oluşturarak hepsinin birbirine sinerji oluşturması gerekiyor. Göbekli Tepe'ye yakın olması da bizim için önemli. Bu dörtlü, beşli gruplar arasında Adıyaman da yer alıyor. Buraya da turistlerin yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz" dedi.
Barış Pınarı Harekatı'na da değinerek, harekatın gerekli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Anlık düşünmemeniz lazım, uzun vadeli düşünmemiz lazım. Uzun süredir güvenlik güçleri çok ciddi bir çalışma yapıyor. Son noktaya gelindi. Son aşaması sınırlarımızın kontrol altına alınmasıydı. Açıkçası çok iyi yönetildi. Turizmin uzun vadede geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Artık bizim tekrar bu bölgelerin eski algısını sağlamak için yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor. Bir aylık algıyı tekrardan kırıp eski haline döndürmemiz gerekiyor. Tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı ile başlayacağız. Nemrut Dağı bizim tanıtım yüzlerimizden birisi olduğu için ön plana çıkartacağız. Teleferik isteniyor ama burası UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olduğu için buraya teleferik yapılmasına izin vermiyor. UNESCO’nun kabul edeceği raylı bir sistem kurulması için çalışma başlatacağım” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

27 Ekim 2019 Pazar

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