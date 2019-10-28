Vali Aykut Pekmez’den 29 Ekim Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gücünü milletin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yıldönümünü kutlamanın haklı onuru, gururu ve sevinci içerisi olduklarını söyleyen Vali Pekmez, mesajında, "Cumhuriyet her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren bir milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük güç olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir. Ülkemiz için bir zenginlik olan söz konusu farklılıkları ayrılıklara dönüştürmeye, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü milletimizin birliğini bozmaya yönelik kirli oyunları ve bu oyunları kurgulayanlara feraset sahibi milletimiz dün olduğu gibi bugünde hak ettiği cevabı verecek güce, kudrete ve azme sahiptir. Şanlı tarihimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığı sürece, Türk Milletinin ulaşamayacağı hiçbir hedefin bulunmadığının en somut göstergesidir. Bunların en bariz örneği yakın bir zamanda terör örgütlerine karşı icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatlarıdır. Başarıyla yürütülen bu harekatlarla aziz milletimiz, cumhuriyetine, demokrasisine, bölgenin güvenliğine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygularla, kuruluşunun 96. yılında saygıdeğer Adıyamanlı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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