Adıyaman'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, asayiş uygulaması yaptıkları Cankara köyü yol ayrımında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Kontrollerde araç içindeki Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan Suriye uyruklu 1 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADIYAMAN
28 Ekim 2019 Pazartesi
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