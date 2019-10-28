Rektör Turgut’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Turgut, mesajında Cumhuriyet’in 96. yıl dönümünü kutlayarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Turgut mesajında, "Aziz bir neslin büyük mücadeleleri neticesinde kurulan ve bizlere armağan edilen Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü kutladığımız bugün, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle daha parlak bir geleceğe yürümenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyet’in ilanı, tarihte eşine az rastlanılan bir milli mücadele sonunda kazanılan bağımsızlığımızın taçlandırıldığı en yüce zaferlerdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında aziz şehitlerimizin ve milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin en önemli vazifesi ve sorumluluğudur. Millet olarak amacımız o günlerden bu günlere büyük zorluklarla taşıdığımız vatanımıza sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, Adıyaman Üniversitesi ailesi adına Yüce Türk Milleti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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