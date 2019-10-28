AK Parti İl Başkanı Dağtekin’den 29 Ekim mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin yayımladığı mesajında Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Mehmet Dağtekin, millet olarak birlik ve beraberliğimizin coşkuyla tezahür ettiği bu anlamlı günde, ortak değerler etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenerek geleceğe güvenle bakacağımızı dile getirdi.

Dağtekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ sözlerini hatırlatan Dağtekin, istiklal mücadelesi sonrası cumhuriyetin ilanı edilmesiyle hedeflere ulaşıldığını, bugün ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yedi düvele karşı verilen mücadeleyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Dağtekin, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen gücü olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün her zamankinden daha kararlı bir ülke konumundadır. Türk Milletinin tıpkı 29 Ekim 1923'te olduğu gibi 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin yüzlerce şehit binlerce gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, bugün ise Barış Pınarı Harekatı ile destan yazan Türkiye’nin kendi iradesine ve bağımsızlığına hiç kimsenin müdahil olamayacağını tüm dünyaya kanıyla ve canıyla ilan etti. Ne zaman ki bu topraklarda gözü olanlar, milletimizin cesareti, kararlığı ve mücadelesi karşısında büyük bir yenilgiye uğramışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyarak Cumhuriyetimize hayat veren o ruh, tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde dimdik ayaktadır.

DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi kanlı terör örgütleri bizi hedeflerimizden alıkoymasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yürüyüşümüzü, Allah'ın izniyle hiçbir terör örgütü, hiçbir güç durduramayacaktır. Milletimizin büyük desteğinin yanı sıra yüreği bizimle birlikte çarpan tüm dünya mazlumlarının duası, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle yad ediyorum. Tüm Adıyaman halkının, ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, hemşerilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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