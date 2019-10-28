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Adıyaman’da kaçak yollarda ülkemize giren düzensiz göçmenler yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cankara köyü yol ayrımında icra edilen asayiş uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 11 Bangladeş uyruklu vatandaş ile bunlara organizatörlük yapan 1 Suriye uyruklu vatandaş yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasını müteakip İl Göç İdaresine teslim edildi. Organizatör olarak yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:41

YATSI 18:57

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