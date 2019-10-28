Milletvekili Fırat’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bir milletin yeniden diriliş mücadelesiyle, her türlü zorluk ve sıkıntılara rağmen kazanılan zaferle, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimiz ilan edildi. Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümünde milletimizle, 2023 ideallerimize emin adımlarla yürümenin ve geleceğe güvenle bakmanın mutluluğunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, milletimizin birliğine ve beraberliğine kastetmeye çalışan, içte ve dışta ki şer odakları bilmelidir ki, bunu başaramayacaklar. Milletimiz Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülkesine dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümünde milletimizin ve ordumuzun sınır ötesinde başarı ile yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, güvenli, özgür, bağımsız ve kararlı bir ülke olmanın adeta teminatı oldu. Ülkemiz, gelişmiş demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve kararlı duruşuyla dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam etmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, ecdadımızdan aldığımız Cumhuriyet mirasını, gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kuruluşuna önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum ” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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