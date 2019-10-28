Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çelenk sunumuyla başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yıldönümü kutlama etkinlikleri, Adıyaman Valiliği bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Sunum sırasına göre Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından çelenklerin anıta sunulmasının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu topraklar uğruna canını feda eden aziz vatan şehitlerimiz adına saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle tören sona erdi.

Hükümet Konağı önündeki çelenk sunum törenine Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkân, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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