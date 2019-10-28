Besni’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yılı kutlamaları Besni ilçesinde çelenk sunumuyla başladı.

Kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile etkinlikler başladı.

Programa Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muhammet Furkan Canlı, Besni İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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