Gölbaşı’nda Cumhuriyet Bayramı çelenk sunumu yapıldı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamlık bahçesinde yapılan programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe Jandarma Komutanı personel yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından kutlamalar 29 Ekim de ilçe stadyumda yapılacak.

ADIYAMAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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