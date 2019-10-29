Başkan Turanlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Turanlı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96.yılını kutluyor olmanın büyük coşkusunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Turanlı, “Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. Cumhuriyetimize dört elle sarılıp değerlerini daha da yüceltmek hepimizin ortak görevidir. Laik, demokratik, çağdaş Türkiye'nin güvencesi olan Cumhuriyet’in oluşturduğu özgürlük ortamını her geçen gün daha fazla koruma ve onun evrensel değerlerine daha sıkı sarılma gerekliliğinin bilinciyle, tarihimizin dönüm noktası Cumhuriyetimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmişte olduğu gibi bugün de yarında yaşatacağız. Ülkemizin ve milletimizin kurtuluşu için canlarını vermekten çekinmeyen başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde sonsuz minnet ve saygı ile eğiliyorum. Büyük onur ve gururla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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