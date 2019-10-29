İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişi başına aldığı kesici alet darbesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, eski Zey Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada A.Y., isimli bir kişi başına aldığı kesici alet darbesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ekip otosuyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri 1 kişinin yaralandığı kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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