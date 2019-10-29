Ekmek kutularına çöp atılmasına tepki

Adıyaman Belediyesi tarafından sokak ve caddelere konulan ekmek kutularına çöplerin atılmasına Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu tepki gösterdi.

Belediye ekipleri tarafından kentin bir çok noktasına monte edilen ekmek kutularına çöplerin atıldığını ve bunu yapan kişilerin bir daha böyle bir davranışta bulunmaması konusunda uyarılarda bulunan Muhtar Göksu, "Belediyemiz tarafından güzel bir çalışma yapılmış yalnız bazı kendini bilmezler bu ekmek kutularına kalkıp çöplerini atıyorlar. Yazıktır, günahtır. Bunlar çöp kutusu değil bunlar ekmek kutusu. Bu kendini bilmezlerin biran önce bu davranışlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Hemen hemen bütün ekmek kutuları şuanda bu haldedir” diye konuştu.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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