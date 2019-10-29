Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

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ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, AdıyamanKahta yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Şevket Çakır'ın kullandığı 02 D 6037 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 12 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:40

YATSI 18:56

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