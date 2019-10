Adıyaman’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İstiklal Harbinin kutsal dirilişinde şekillenerek Türk Milletinin en büyük eseri ve şeref abidesi olan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta kutlamalarına başlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adıyaman’da Vali Aykut Pekmez’in Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile başladı. Tebrikat töreni sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Havanın yağışlı olması dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Yeni Mahalledeki Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Buradaki tören alanına gelen Vali Aykut Pekmez, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin 96. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

Her kesimden büyük ilgi gösterilen kutlama töreni, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in konuşmasıyla devam etti.

Cumhuriyetin 96.yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Aykut Pekmez, “Bugün burada nihai ve ebedi Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 96’ncı yılını birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günün yıldönümünde, ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet şanlı tarihimizde ulaştığımız en parlak, en muhteşem zirvedir. Cumhuriyet tarihin şafağından beri var olan milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının adıdır. Çalışmanın, azmin, birlik olmanın tarihidir Cumhuriyet. Milli karakterini özgürlüğün oluşturduğu ve tarih boyunca hiçbir zaman esir düşmemiş yüce milletimizin ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıktığı, vatan için siper edilmiş iman dolu göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş bileklerin tarihidir Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet çatısı altında, her türlü dil, din, ırk, cinsiyet ve etnik ayrım olmadan oluşturduğu vatandaşlık bağı sayesinde günümüzde etkili ve güçlü bir devlet olarak bölgesine yön verdiğini kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Anayasamıza göre devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Yani Türk Milleti kavramı dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun Türkiye’ye gönül bağı ile bağlı olan herkesi kapsar, devletimiz kendisine düşmanca davranmayan herkesi kucaklar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dili, bayrağı, sınırları ve egemenlik hakları yani tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet kavramları her türlü tartışmanın dışında ve üstündedir. Bunların korunması devletin hakkı ve görevidir. Hiçbir devlet kendini yıkmak isteyen güçlere hoşgörü göstermez. Her karış toprağı ile bölünmez bir bütün olan ülkemiz ben Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım diyebilen herkesin ortak yurdudur. Ancak Bayrağımıza, polisimize, askerimize saldıranlar bilsinler ki onlara uzanacak elleri kıracak gücümüz, kararlığımız ve kudretimiz de vardır. Ülkemiz üzerinde emelleri olanlarda bilmelidir ki mesele vatan, bayrak ve ezan olduğunda bu ülkenin evlatları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada güzünü kırpmadan şehadete yürümekten çekinmeyecektir. Bu duygularla tüm milletimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimin cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.

Vali Aykut Pekmez’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir, resim ve sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından madalya ve sertifikaları ile çeşitli hediyeler verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, öğrencilerin şiir okuması ve Halkoyunları Ekibinin gösterilerini sunmalarının ardından son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muammer Karagözler, Ağır Ceza Başkanı Mehmet Deniz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

