Adıyaman’da uyuşturucu ele geçirildi

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yunus ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinden, 5 gram kubar esrar maddesi ve 0.5 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise 3 adet lyrıca hap ve 1,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu maddeyle birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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