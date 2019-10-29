Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyetin 96. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı.

Gölbaşın Kapalı Spor Salonunda yapılan kutlama törenine Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, "Cumhuriyetimizin kuruluşu büyük kahramanlıklar sonucu olmuştur Çanakkale'de Kurtuluş Savaşında milli mücadele veren Aziz Türk milletinin bir hediyesidir. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarının şehitlerimizin gazilerimizin Aziz milletimize hediyesidir" diye konuştu.

Kaymakam Köksal'ın konuşmasının ardından okullar tarafından tören geçişi yapılarak öğrenciler tarafından günün anlamına uygun şiirler okunup Cumhuriyetin 96. Yıl Dönümü kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde okullar arasında resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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