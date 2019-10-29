Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu tarafından Cumhuriyet Satranç Turnuvası düzenlendi.
Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu tarafından Cumhuriyet Bayramının 96. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 20102011 doğumlu 151 , 20122013 doğumlu 52 öğrenci katıldı.
Turnuva sonunda dereye giren ilk üç öğrenciye madalya ve para ödülü, ilk 10’a giren öğrencilere ise satranç takımı hediye edildi.
ADIYAMAN
29 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:20
- GÜNEŞ 06:41
- ÖĞLE 12:16
- İKİNDİ 15:13
- AKŞAM 17:40
- YATSI 18:56