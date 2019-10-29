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Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu tarafından Cumhuriyet Satranç Turnuvası düzenlendi.

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu tarafından Cumhuriyet Bayramının 96. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 20102011 doğumlu 151 , 20122013 doğumlu 52 öğrenci katıldı.

Turnuva sonunda dereye giren ilk üç öğrenciye madalya ve para ödülü, ilk 10’a giren öğrencilere ise satranç takımı hediye edildi.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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