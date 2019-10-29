Türk Kızılayı’nın önemi minik öğrencilere öğretildi

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Adıyaman Nene Hatun Anaokulu’nda Türk Kızılay Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine Türk Kızılayı’nın önemi anlatıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından Türk Kızılay’ını anlatan drama sahnelendi. Minik öğrencilerin drama da ki performansı eğitimciler ve velilerinden büyük beğeni aldı.

29 Eylül4 Kasım tarihleri arasında kutlanılan Türk Kızılayı Haftasında öğrencilere haftanın önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapılacağı öğrenildi.

ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:40

YATSI 18:56

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