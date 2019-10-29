Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Şahin yönetimindeki 02 DE 070 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hacı Kara, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





ADIYAMAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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