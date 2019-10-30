Kaçak içki ele geçirildi

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretimi yapan işlerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri Gölbaşı ilçesinde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi alınan bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 9 adet 5 litre sahte rakı, 28 adet 500 ml sahte rakı, 21 adet 500 ml sahte viski ele geçirildi. İş yeri sahibi şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:16

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AKŞAM 17:39

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