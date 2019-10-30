Başkan Dağtekin Avrupa’da derece yapan sporcularla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 23 Ağustos1 Eylül Macaristan’da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi ve Adıyaman’ı temsil eden sporcuları ziyaret ederek tebriklerini iletti.

İdman yaptıkları Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda sporcularla tek tek tokalaşan Başkan Dağtekin’e, il Başkan Yardımcıları Altan Tandoğan, Emrah Bulucu ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti. Burada Kick Boks sporcularıyla bir süre sohbet eden Dağtekin, Avrupa şampiyonalarında, Türkiye’yi ve Adıyaman’ı başarılı bir şekilde temsil eden sporcularla gurur duyduklarını söyledi

Adıyaman’ın başta eskrim ve kick boks olmak üzere birçok branşta ulusal ve uluslararası başarılara imza attığını anımsatan Dağtekin “Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’ımız Türkiye Eskrim Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapan ilimize 1250 sporcu katıldı. Bu rakam, spor turizmi için önemli bir rakam. Bu yıl içerisinde spor organizasyonlarında yaklaşık 8000 sporcuyu Adıyaman’da ağırladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sayı daha da artar. Spor turizmi haliyle spor ekonomisini de beraberinde getiriyor. İktidar partisi olarak bizler, Adıyaman’ın spor destinasyonundan en üst noktada faydalanması için azami gayret göstereceğiz. Elbette Adıyaman’ın spor turizmindeki yerinin artması için tesisleşmenin yanı sıra sporcularımızın kendi branşlarında elde ettiği başarılar da önemli bir faktördür. Bilhassa Eskrim ve Kick Boks’ta önemli başarılar elden eden sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Son olarak Macaristan’da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonasında sporcularımızın 48 madalya ile dönmeleri beni ziyadesiyle gururlandırdı. Bu başarı da pay sahibi olan başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan olmak üzere tüm teknik ekip ve sporcularımızı kutluyorum. Bu azim, bu kararlılık ve bu inançlarından dolayı hepsinin alnından öpüyorum” diye konuştu.

Konuşmasının devamında spor ahlakından da bahseden Başkan Dağtekin “Ben aynı zamanda Din dersi öğretmeniyim. Dolayısıyla sporun ahlaki kısmıyla da yakından ilgiliyim. Acizane fikrim; spor ahlakı şampiyonluklardan önce gelir. Zaten sporcularımızda bu ahlak bilinci oluşmuşsa başarı da kendiliğinden gelir. Peygamber Efendimiz ( s.a.v) döneminde de spor vardı. Mesela o dönemlerde okçuluk, ata binme, yüzme, kılıç kuşanma gibi sporlar vardı. Peygamber Efendimizin de bizzat bu sporları teşvik ve tavsiye ettiği rivayet edilir. Bugünün şartlarında ise Sayın Bilal Erdoğan’ın Konfederasyon başkanlığını yaptığı ETNO Sporla kültürümüzün önemli parçalarından olan geleneksel spor dallarımız yeniden yaşatılıyor. Dolayısıyla bu sporları toplumumuza mutlaka yansıtmalıyız. Spor ahlakı dediğimiz ahlak bu şekilde gelişiyor. Yani sizden sonra gelecek sporculara örnek bir ağabey olabilme ilkesiyle çalışmalarınızı sürdürün. Bu vesile ile tekrar hepinizi tebrik ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Dağtekin ve AK Parti heyeti, başarılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Antrenör Haluk Erdoğan’a plaket taktim etti. Ziyaretin sonunda ise Başkan Dağtekin, Avrupa’da derece yapan sporculara kendi elleriyle tatlı ikram bulundu.

ADIYAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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