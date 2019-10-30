Kömür denetimleri sürüyor

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü personellerince kış aylarında vatandaşların daha temiz bir hava teneffüs etmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Kış aylarının yaklaşması ile beraber il merkezi ve ilçe odun kömür ardiyelerine gelen kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri denetlenmeyi sürdürüyor. 20182019 kış döneminde yönetmelikte belirtilen sınır değerlere aykırı yaklaşık olarak 100 ton kömüre el konuldu. Yönetmelik çerçevesinde imhası gerçekleştirildi.

20192020 kış döneminde vatandaşlar tarafından Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış özellikle odun ve kömür ardiyelerinde bulunan işletmelerden kömür ihtiyaçlarının karşılamaları, doğalgaza geçmeleri, soba ve kalorifer yakma tekniklerine uymaları, herhangi bir atık yağ, naylon, plastik gibi atıkları kullanmamaları önem arz etmekte olup, hava kirliliğinin azalmasına da büyük katkı sağlayacak.

Son yıllarda doğalgaz kullanımının artması ve yapılan denetimler neticesinde özellikle partikül madde 10 miktarında azalma olduğu tespit edildi.

ADIYAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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