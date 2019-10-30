Down sendromlu Aysun, temsili kına gecesinde eğlendi

ADIYAMAN'da yaşayan down sendromlu Aysun Balkan'ın (22), kına gecesi hayali gerçek oldu. Belediye tarafından düzenlenen temsili kına gecesinde genç kız, arkadaşları ve akrabalarıyla bir araya gelerek davul zurna eşliğinde oynadı.

Adıyaman'da yaşayan Mehmet ve Ayşe Balkan çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Aysun Balkan down sendromlu olarak dünyaya geldi. Kına gecesi isteğini ailesine söyleyen genç kızın babası Mehmet Balkan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan yardım istedi. Başkan Kılınç'ın talimatı ile harekete geçen Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi çalışanları Aysun Balkan için kına töreni düzenledi. Siteler Mahallesi'ndeki gençlik merkezi önünde düzenlenen kına törenine hazırlanan Aysun Balkan, davetlilerle halay çekti, çiftetelli oynadı. Babası ile de dans ederek bol bol fotoğraf çektiren Balkan´ın eline gelin kınası yakıldı.

Törenden duyduğu mutluluğu dile getiren baba Mehmet Balkan, "Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'a durumu anlattım. Başkan talimat verdi ve kızım için kına gecesi düzenlendi. Kızım çok mutlu oldu herkesten Allah razı olsun" dedi.

Annesi Ayşe Balkan ise kızının hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.



ADIYAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:39

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.