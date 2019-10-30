‘AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019’ Adıyaman’da düzenlenecek

‘Çevrimiçi GençlikDijital Çağda Medya Okuryazarlığı’ temasıyla Avrupa Birliği koordinesinde gerçekleştirilecek olan ‘ABTürkiye Gençlik Forumu 2019’ programı bu yıl Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle Adıyaman’da yapılacak

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenecek olan ‘ABGençlik Forumu 2019’ programı ile ilgili bilgi veren yetkililer, etkinlikler kapsamında 1 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini söyledi. Program kapsamında panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.

1 Kasım Cuma günü ise Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 19.30’da ücretsiz olarak verilecek olan ‘Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ konseri düzenlenecek.

ADIYAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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