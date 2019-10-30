Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ö.S (32) ve M.H.E (32). gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanların ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





ADIYAMAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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