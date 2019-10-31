Şehir mezarlığında temizlik çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi ekipleri, şehir mezarlığında temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Şehir Mezarlığında temizlik düzenlemesi çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağladı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için şehir mezarlığında ve içinde bulunan şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine teşekkür etti.

ADIYAMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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