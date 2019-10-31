Adıyaman filarmoni orkestrası İstanbul’da cadde konseri verdi

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Adıyaman Filarmoni Orkestrası İstanbul’da cadde ve sokaklarda konser verdi.

Şişli Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Filarmoni Orkestrası flash mob gösterileri ile İstanbullular Cumhuriyet Bayramı sevincini yaşadı.

Adıyaman Filarmoni Orkestrası sürpriz konserleriyle Şişli’nin cadde,sokak ve önemli noktalarında flaşmob çekimleri esnasında halka Cumhuriyet coşkusu yaşattı.Orkestranın seslendirdiği marş, klasik eserler ve türkü düzenlemelerine halkın alkış ve ıslıklarla eşlik etti.

Maçka Demokrasi Parkında verilen konser sonrası açıklama yapan Orkestra Şefi Özgür Oğuz, bölgenin ve şehrin güçlü sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

ADIYAMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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