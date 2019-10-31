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Biri gözcülük yaptı diğeri çaldı

İHA

Adıyaman'da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şahıslardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de motosikleti çaldığı görüldü.

Biri gözcülük yaptı diğeri çaldı

Adıyaman’da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şahıslardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de motosikleti çaldığı görüldü.
Olay, Karapınar Mahallesi 27107 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Bahçede bulunan motosiklet, direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğerinin ise Fatih Doğan’a ait motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldığı görüldü.
Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi durumu polise bildirdi.

ADIYAMAN

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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