Biri gözcülük yaptı diğeri çaldı

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Adıyaman’da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şahıslardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de motosikleti çaldığı görüldü.

Olay, Karapınar Mahallesi 27107 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Bahçede bulunan motosiklet, direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğerinin ise Fatih Doğan’a ait motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldığı görüldü.

Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi durumu polise bildirdi.

ADIYAMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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