Motosiklet hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN´da bir site içerisinde park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde yaşandı. Fatih Doğan´a ait plakasız motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Doğan, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek, götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



ADIYAMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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