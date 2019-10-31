Tarlayı sürerken mozaik buldu

Adıyaman’da bir çiftçi tütün tarlasını sürerken mozaik buldu.

Adıyaman merkeze bağlı Davuthan köyünde babasına ait tarlayı tütün fidesi dikmek için süren Mehmet Zağar, mozaik buldu. Mozaik taşlarını gören vatandaş toprağı bir metrekare kadar kazdığında mozaikli alanı buldu. Mehmet Zağar durumu hemen Müze Müdürlüğü ve jandarmaya bildirdi. Müze Müdürlüğü uzmanları mozaiğin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Jandarma ekipleri ise mozaiğe herhangi bir zarar verilmemesi için güvenlik önlemi aldı.

Müze Müdürlüğünün, mozaiğin tescillenmesi ve taşınması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuracağı öğrenildi.

ADIYAMAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.