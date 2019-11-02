Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kırsal alanlarda operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen Ö.D., M.G.Y., K.G., H.G., A.Y., M.B.Ç., E.S., A.F., K.Y., F.Y., B.Ç. ve Y.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 61 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 34 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken 12 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
ADIYAMAN
02 Kasım 2019 Cumartesi
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