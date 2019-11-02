Cinsel saldırıdan aranan şahıs serbest kaldı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel saldırı suçundan aranan kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından nitelikli cinsel saldırı suçundan aranması bulunan S.Ç., isimli kişi yakalandı. Yakalanan kişi jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

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