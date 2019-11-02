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4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi de gözaltına alındı. Aynı zamanda 771 araç kontrol edilmiş bu araçlardan 15 tanesine evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet havai fişekte ele geçirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren 185 umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde ise 1 iş yerine kapalı alanda sigara içimine izin vermesi dolayısıyla cezai işlem yapıldı.
Huzur ve şok uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

ADIYAMAN

02 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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