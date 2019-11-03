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Büyükelçi Berger, Nemrut Dağı’nda romantik evlilik teklifine tanık oldu Büyükelçi Berger, kendisinin ...

İHA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gün batımını izlediği Nemrut Dağı'nda gençlerin romantik evlilik teklifine tanık oldu. Büyükelçi Berger, genç çifti tebrik ederken kendisinin de eşine Atina'da bir tepede evlilik teklifinde bulunduğunu anlattı.

Büyükelçi Berger, Nemrut Dağı’nda romantik evlilik teklifine tanık oldu Büyükelçi Berger, kendisinin de eşine Atina’da bir tepede evlilik teklifinde bulunduğunu anlattı Nemrut Dağı Berger’i kendine hayran bıraktı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gün batımını izlediği Nemrut Dağı’nda gençlerin romantik evlilik teklifine tanık oldu. Büyükelçi Berger, genç çifti tebrik ederken kendisinin de eşine Atina’da bir tepede evlilik teklifinde bulunduğunu anlattı.

Adıyaman’da gerçekleştirilen “ABTürkiye Gençlik Forumu Dijital Çağda Medya Okur Yazarlığı” etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Nemrut Dağı'nda evlilik teklifine şahitlik etti. Gençlik Forumuna katılan Kilisli Halil Özkaraca, sevgilisi Mevlide Özyıldız’a 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında evlilik teklifinde bulundu. Gençlerin oluşturduğu "Benimle evlenir misin?" koreografisi eşliğinde Halil Özkaraca, kız arkadaşı Mevlide Özyıldız’a evlilik teklifinde bulundu. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu teklifi ve söz yüzüğünün takılmasına Büyükelçi Berger ve eşi Marilena Berger tanıklık etti. Berger, Halil Özkaraca’yı bu romantik teklifinden dolayı tebrik etti. Berger, kendisinin de karısına evlilik teklifini Atina’da bir tepede teklif ettiğini anlattı.

Nemrut Dağı’nda bulunan devasa heykelleri yakından inceleyen ve bol bol fotoğraf çeken Berger ve eşi heykellere hayran kaldı. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Büyükelçi Berger’e heykeller ile ilgili bilgi verdi. Üç günden beri Adıyaman’da olduğunu, gençlik forumu kapsamında gençlerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Berger, forumda internetin faydaları ve risklerinin konuşulduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği Delegasyonunun birçok turizm projesini desteklediğini aktaran Berger, “Adıyaman tümüyle kültür açısından zengin bir yer ama tabi ki bu kültürel zenginlik içerisinde en bilineni, UNESCO mirası olan Nemrut Dağı’dır. Adıyaman’da sadece tarihi ve kültürel yerler yok. Aynı zamanda çok güzel yemekleri, yöresel dansları var. Dolayısıyla kültür açısından çok zengin bir yer. Buraya gelip burayı keşfedebildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Nemrut Dağı’nda gün batımını izleyen Berger, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören yerini de gün içerisinde gezdi. Berger, ayrıca AB’nin desteklediği atık su arıtma tesisi ve Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi’ni ziyaret etti.

ADIYAMAN

02 Kasım 2019 Cumartesi

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