Adıyaman’da makaron operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince makaron operasyonu yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken binlerce kutu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kargo aracında kaçak makaron olduğu bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda kargo aracı durdurularak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada araç içerisinde yapılan aramalarda 5 bin 150 kutu içerisinde toplam 1 milyon 30 bin dal kaçak makaron ele geçirildi. Makaron kutularının üzerinde yapılan incelemelerde bandrollerin sahte olduğu anlaşıldı. Konuyla alakalı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:25

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