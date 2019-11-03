3 çocuk babası adama çarpıp kaçan vicdansız sürücü yakalandı

Adıyaman’da yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, AdıyamanGölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası Aziz Ök’e (49) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpmış, Ök olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ök'e çarpan sürücü, otomobiliyle kaçmıştı. Sabah yol kenarında Aziz Ök’ün cesedini gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Aziz Ök’ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Jandarma ekipleri, Aziz Ök’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan B.A. ve kazaya karışan 33 AN 303 plakalı otomobili Altınşehir Mahallesi’nde buldu. Yakalanan B.A. ve kaza anında yanında bulundukları iddia edilen K.K. ile S.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

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