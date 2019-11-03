Adıyaman 1954 Spor:0- Siverek Belediyespor: 0

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Siverek Belediyespor ile 00 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Siverek Belediyespor’u evinde ağırladı. Karşılıklı birçok gol pozisyonu yaşayan her iki takımın futbolcuları da bu pozisyonları gole çeviremedi.

Doksan dakika boyunca kıyasıya mücadele eden her iki takımın futbolcuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine sarılarak sahada ayrıldı.

ADIYAMAN 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

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