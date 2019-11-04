Yayaya çarpıp kaçan sürücü adliyeye sevk edildi

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Adıyaman’da yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, AdıyamanGölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında önceki gece işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası Aziz Ök’e (49) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpmış, Aziz Ök olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aziz Ök'ün cenazesi sabah yol kenarında bulunurken sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlenmişti. Jandarma ekipleri, Aziz Ök’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan K.K., ve kazaya karışan 33 AN 303 plakalı otomobili Altınşehir Mahallesi’nde bulan ekipler sürücüsü K.K., ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:33

YATSI 18:50

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