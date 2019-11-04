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Yükümlüler badem fidanı dikti

İHA

Adıyaman'da yükümlüler 400 adet badem fidanını toprakla buluşturdu.

Yükümlüler badem fidanı dikti

Adıyaman’da yükümlüler 400 adet badem fidanını toprakla buluşturdu.
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile hükümlüler fidan dikti. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizesinde 30 yükümlü Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak ve Adıyaman İnfaz ve Cezaevleri Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Alkan ile birlikte fidan dikti.
Karadağ bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, “Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ağaç işlerinde çalıştırılmasıyla ilgili iş birliği protokolü çerçevesinde yaklaşık 30 yükümlümüzle beraber buradayız. 400 adet badem fidanı diktik. Bundan sonrada fidan dikmeye devam edeceğiz. Ayrıca bakımlarını da yapacağız. Adıyaman Yeni Mezarlık Bölgesinde de yükümlüler ile ağaç dikme etkinliği de gerçekleştireceğiz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Adıyaman İnfaz ve Cezaevleri Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Alkan ise, yükümlülerin sosyal ve kamu yararı olan projelerde yer almasının faydalı olduğunu dile getirerek, amaçlarının doğayı yeşillendirerek, doğayı korumak olduğunu dile getirdi.

ADIYAMAN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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