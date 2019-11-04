Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gümüş (34) yönetimindeki 34 ES 3403 plakalı otomobil, Ziya Yılmaz (40) idaresindeki plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılğı yapan minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler Gümüş ve Yılmaz ile araçlarda bulunan Bedriye Çetinkaya (19), Ebru Avcı (17), Ruken Turun (26) ve Yılmaz Şahin (33) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:33

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.