Yeni yapılan yollarda düzenleme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi, asfalt çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Yeni Mahalle’deki yollarda alçakta kalan baca kapaklarını, baca yükseltme aracıyla standart seviyeye getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından, vatandaşa daha rahat ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kısa süre önce araç filosuna katılan baca yükseltme aracıyla, sürücülerin önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından sonra alçakta kalan ve bundan dolayı trafik akışını olumsuz etkileyen bacalar, baca yükseltme aracıyla yapılan çalışmayla standart seviyeye yükseltildi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, bu şekilde yolların daha kullanışlı hale geldiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

ADIYAMAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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