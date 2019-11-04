‘Kayıp El’ tiyatro severlerle buluşacak

Adıyaman Belediyesi’nin katkılarıyla, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Kayıp El’ adlı tiyatro oyunu Adıyamanlılar için sahnelenecek.

Sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren Adıyaman Belediyesi, ‘Kayıp El’ adlı tiyatro oyununu Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturuyor. Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından 5 Kasım Salı günü sahnelenecek olan oyunla ilgili bir açıklama yapan yetkililer, ücretsiz olacak oyuna tüm tiyatro severleri davet etti. Yetkililer, “Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan ‘Kayıp El’ adlı oyun, 5 Kasım Salı günü akşam saat 19.30’da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenecek. Tüm halkımızı beğeniyle izleyeceklerini düşündüğümüz oyunumuza davet ediyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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